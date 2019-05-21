سفير كولومبيا الجديد يسلم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية

باكو، 21 مايو، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف سفير كولومبيا جديد التعيين في باكو لؤيس أنطونيو ديماته كارديناس.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن اللقاء شهد التعبير عن الارتياح من الوضع الحالي للعلاقات بين البلدين مع التأكيد على ضرورة تبادل الطلبة والأساتذة بغية زيادة اتصالات بشرية.

وأشار السفير لؤيس أنطونيو ديماته كارديناس إلى اهتمامه بلاده بتطوير التعاون مع أذربيجان في جميع المجالات مبلغا انه يبذل قصارى جهده خلال عمله الدبلوماسي في البلد من اجل تطوير العلاقات الثنائية.

وتمنى الوزير محمدياروف نجاحا للسفير الكولومبي الجديد كارديناس.

وسلم السفير الكولومبي كارديناس نسخة من أوراق اعتماده إلى الوزير محمدياروف.