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    سياسة


    الاحتلال الأرميني يخل بالهدنة 22 مرة خلال اليوم

    ٢٢.٠٥‎.٢٠١٩ [١٠:٤٣]

    باكو، 22 مايو، أذرتاج

    أخلت وحدات قوات الاحتلال الأرميني بنظام وقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم بمختلف اتجاهات خط الجبهة.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن مواقع الدفاع الأذربيجاني في قرية كمرلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني في قرية دوفيخ بمحافظة نويمبريان الأرمينية ومرتفعات لمحافظة ايجيفان الارمينية بينما أصبحت مواقع الدفاع الأذربيجاني في قرية أغدام بمحافظة طاووس الأذربيجانية عرضة لطلقات نارية من مواقع الاحتلال الأرميني في قرية موسسقيخ بمحافظة برد الارمينية.

    كما تعرضت مواقع الدفاع الأذربيجاني لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة في الأراضي المحتلة الأذربيجانية قرى كنكرلي ونيروزلو ويوسف جانلي المحتلة لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقريتي قورقان وكردلر المحتلتين لمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة لمحافظتي جورانبوي وتارتار الأذربيجانيتين.

    AZERTAG.AZ :الاحتلال الأرميني يخل بالهدنة 22 مرة خلال اليوم
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