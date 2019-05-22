بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 86ر74 دولارا
AzerTAg.az
٢٢.٠٥.٢٠١٩ [١١:٠٥]
باكو، 22 مايو، أذرتاج
ينخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 86ر74 دولارا بانخفاض مسجل عند 0.67 دولارا.
يذكر أن أدني سعر برميل النفط "أذري لايت" مسجل حتى الآن عند 19.15 دولارا في شهر ديسمبر عام 2001م فيما أكبر سعر مسجل له كان في يوليو 2008م قدر 66ر149 دولار.
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