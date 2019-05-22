إجراء المراقبة في خط الجبهة

باكو، 22 مايو / أيار، (أذرتاج)

يخطط في 22 مايو / أيار إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة قازاخ الأذربيجانية وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي ميخايل أولارو وسايمون تيلر.

وسيقوم بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي قينادي بتريكا وأوقنين يوفيج.