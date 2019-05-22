    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    زلزال بقوة 5.6 درجات في خليج البنغال

    ٢٢.٠٥‎.٢٠١٩ [١٢:٣٩]

    باكو، 22 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة جزيرتي أندامان ونيكوبار - أرخبيل هندي في خليج البنغال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 240 كم شمال مدينة بامبوفلات على عمق 10 كم.

    ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.6 درجات في خليج البنغال
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٥‎.٢٠١٩ [١٤:٠٥‎]
    زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب اليونان
    ٢٠.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:٣٢]
    العاهل السعودي يدعو لعقد قمتين طارئتين خليجية وعربية في مكة المكرمة
    ٢٠.٠٥‎.٢٠١٩ [١٣:٢٤]
    المملكة العربية السعودية تستضيف القمة الإسلامية العادية الـ 14 في مكّة المكرّمة
    ١٨.٠٥‎.٢٠١٩ [١٨:٢٩]
    انخفاض حجم التبادل التجاري الخارجي في جورجيا
    زلزال بقوة 5.6 درجات في خليج البنغال