زلزال بقوة 5.6 درجات في خليج البنغال

باكو، 22 مايو / أيار، (أذرتاج)

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة جزيرتي أندامان ونيكوبار - أرخبيل هندي في خليج البنغال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 240 كم شمال مدينة بامبوفلات على عمق 10 كم.

ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار.