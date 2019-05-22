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    لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال أبريل

    ٢٢.٠٥‎.٢٠١٩ [١٢:٥‎٢]

    باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

    قالت لجنة الجمارك إنها حولت خلال شهر أبريل من العام الحالي إلى ميزانية الدولة 377 مليون و788 ألف مانات.

    وجاء في بيان اللجنة أن الأموال المحولة إلى الميزانية موزعة على رسوم الجمارك البالغة 87 مليونا و485 ألف مانات وضريبة القيمة المضافة على الواردات 267 مليون و921 الف مانات وضريبة الاستهلاك 18 مليونا و990 الف مانات وضريبة الطريق 3 ملايين و391 مانات.

    AZERTAG.AZ :لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال أبريل
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