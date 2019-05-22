عقد جلسة تالية للجنة إعادة ترسيم الحدود بين أذربيجان وجورجيا
AzerTAg.az
٢٢.٠٥.٢٠١٩ [١٥:٤٣]
باكو، 22 مايو، أذرتاج
تعقد جلسة تالية إعادة بناء الحدود فترة 23-24 مايو الجاري في مدينة باكو.
أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الجلسة تنظم رئاسة خلف خلفوف ونائب وزير الخارجية الجورجي لاشا دارساليا.
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