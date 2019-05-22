باكو، 22 مايو، أذرتاج تعقد جلسة تالية إعادة بناء الحدود فترة 23-24 مايو الجاري في مدينة باكو. أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الجلسة تنظم رئاسة خلف خلفوف ونائب وزير الخارجية الجورجي لاشا دارساليا.

AZERTAG.AZ : عقد جلسة تالية للجنة إعادة ترسيم الحدود بين أذربيجان وجورجيا

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