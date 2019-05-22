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    إعلان حجم النفط والغاز الطبيعي المستخرج من حقول "نفط طاشلاري"

    ٢٢.٠٥‎.٢٠١٩ [١٨:٤٥‎]

    باكو، 22 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم استخراج أكثر من 175 مليون طن من النفط و13 مليارا و551 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقول "نفط طاشلاري" حتى الآن، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار).

    يذكر أن "نفط طاشلاري" سجلت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأول منصة نفطية تحت البحر في العالم.

    AZERTAG.AZ :إعلان حجم النفط والغاز الطبيعي المستخرج من حقول "نفط طاشلاري"
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