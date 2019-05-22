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    البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 23 مايو

    ٢٢.٠٥‎.٢٠١٩ [١٩:٠٢]

    باكو، 22 مايو / أيار، (أذرتاج)

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 مايو.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 23 مايو.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 23 مايو
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