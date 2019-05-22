الرئيس الجزائري المكلف يهنئ الرئيس الأذربيجاني

باكو، 22 مايو / أيار، (أذرتاج)

بعث عبد القادر بن صالح، الرئيس المكلف للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة 28 مايو يوم الجمهورية لبلاده.

كما يلي في البرقية:

"بسم الله الرحمان الرحيم

صاحب الفخامة السيد إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان

فخامة الرئيس،

إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أعرب لكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، عن احر التهاني وأطيب الأماني، بمناسبة احتفال بلدكم الشقيق بعيده الوطني، متمنيا لكم موفور الصحة والسعادة وللشعب الأذربيجاني المزيد من الرقي والازدهار في كنف السلم والأمان.

يصادف إحياء هاته المناسبة السعيدة هذه السنة، احتفال بلدينا بالذكرى الخامسة والعشرين لإقامة العلاقة الدبلوماسية بينهما والتي ساهمت في تعزيز علاقاتنا الثنائية المبنية على أساس التعاون والثقة المتبادلة، وكذلك التضامن الفعال في المحافل الدولية والجهوية فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك، مما أدى إلى تمتين الروابط التاريخية بين شعبينا.

هذا، واغتنم هذه السانحة لأؤكد لكم حرصي التام على مواصلة جهودنا المشتركة من أجل تمتين علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع الجزائر وأذربيجان والارتقاء بها إلى اعلى المستويات، بما يخدم المصلحة المشتركة لشعبينا الشقيقين.

وإذ أجدد لكم فائق التهاني واصدقها، تفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول أسمى عبارات المودة والتقدير."