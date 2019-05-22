إيران توسع طرق الترانزيت مع الدول المجاورة

طهران، 22 مايو (أذرتاج).

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اثناء زيارته مدينة اورميه ان توسيع طرق الترانزيت مع البلدان المجاورة سيسبب في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.

أفاد مراسل أذرتاج من طهران نقلا عما قاله الرئيس الإيراني ان الطريق البري بين مرند وبزارقان ، الذي يربط ولاية أذربيجان الغربية بتركيا سيعادة إنشاؤه وتم تخصيص أموال معينة لهذا الهدف.

وأضاف الرئيس الإيراني ان الطريقين البريين بين رشت واستارا، اردبيل واستارا والحدود الإيرانية يجري ترميمها. هذا الطريق يربط استارا الايرانية باستارا الأذربيجانية. بدأت الحكومة الإيرانية إعادة بناء الطرق البرية التي تربط مدينتي رشت واردبيل باستارا من عام 2015. وهذه الطرق تربط ولاية جيلان بولاية مزاندران. ولهذه الطرق إمكانيات كبيرة للتصدير. سنويا يتم تصدير ملايين طن من الفواكه الحمضية الى روسيا وأوكرانيا وبيلاروس عبر جمهورية أذربيجان.

ان توسيع وإعادة انشاء الطرق البرية التي تربط استارا باردبيل ورشت سيؤدي الى زيادة التصدير من الولايات الجنوبية في ايران أيضا. في الولايات الجنوبية لإيران إمكانيات كبيرة لتصدير منتجات البناء والغذاء. ستجرى عمليات التصدير عبر جمهورية أذربيجان.