    • / اقتصاد

    اقتصاد


    إيران توسع طرق الترانزيت مع الدول المجاورة

    ٢٢.٠٥‎.٢٠١٩ [١٩:٥‎١]

    طهران، 22 مايو (أذرتاج).

    قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اثناء زيارته مدينة اورميه ان توسيع طرق الترانزيت مع البلدان المجاورة سيسبب في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.

    أفاد مراسل أذرتاج من طهران نقلا عما قاله الرئيس الإيراني ان الطريق البري بين مرند وبزارقان ، الذي يربط ولاية أذربيجان الغربية بتركيا سيعادة إنشاؤه وتم تخصيص أموال معينة لهذا الهدف.

    وأضاف الرئيس الإيراني ان الطريقين البريين بين رشت واستارا، اردبيل واستارا والحدود الإيرانية يجري ترميمها. هذا الطريق يربط استارا الايرانية باستارا الأذربيجانية. بدأت الحكومة الإيرانية إعادة بناء الطرق البرية التي تربط مدينتي رشت واردبيل باستارا من عام 2015. وهذه الطرق تربط ولاية جيلان بولاية مزاندران. ولهذه الطرق إمكانيات كبيرة للتصدير. سنويا يتم تصدير ملايين طن من الفواكه الحمضية الى روسيا وأوكرانيا وبيلاروس عبر جمهورية أذربيجان.

    ان توسيع وإعادة انشاء الطرق البرية التي تربط استارا باردبيل ورشت سيؤدي الى زيادة التصدير من الولايات الجنوبية في ايران أيضا. في الولايات الجنوبية لإيران إمكانيات كبيرة لتصدير منتجات البناء والغذاء. ستجرى عمليات التصدير عبر جمهورية أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :إيران توسع طرق الترانزيت مع الدول المجاورة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٥‎.٢٠١٩ [١٢:٥‎٢]
    لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال أبريل
    ٢١.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:٤٠]
    سويسرا أكثر الدول تصديرا للمنتجات إلى أذربيجان في 4 أشهر
    ٢١.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:١٥‎]
    حجم المعاملات التجارية في أذربيجان يتجاوز 11.6 مليار دولار خلال العام الجاري
    ٢١.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
    الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي
    إيران توسع طرق الترانزيت مع الدول المجاورة