وزير الدفاع الأذربيجاني يوجه بردع استفزازات العدو فورا وباستخدام جميع وسائل النيران

باكو، 22 مايو (أذرتاج).

تفقد وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف وقيادة الوزارة وحدات الجيش الأذربيجاني المتمركزة في خط الجبهة، ذلك على هامش التدريبات التكتيكية القتالية الواسعة النطاق للقوات المسلحة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة ان ذاكر حسنوف شاهد مستوى الاستعداد القتالي للوحدات ومواقع قوات الاحتلال الارمينية المتمركزة في خط الجبهة. وقدم الوزير توجيهات بردع استفزازات العدو على الفور وباستخدام جميع وسائل النيران، بناء على المعلومات الاستطلاعية المجموعة.