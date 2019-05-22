باكو، 22 مايو، أذرتاج

أقيم في 22 مايو اليوم حفل وضع حجر الأساس لمحطة ربط الانابيب بين اليونان وبلغاريا بمنطقة كيركوفو البلغارية لنقل غاز أذربيجان الطبيعي إلى ذلك البلد الأخير.

أفادت أذرتاج أن حفل وضع حجر الأساس حضره النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ورئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف ونظيره اليوناني ألكسيس تسيباس ووزيرا الطاقة لكلا البلدين ومسؤولو المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار وكذلك اكثر من 150 ضيف من مختلف البلاد.

وتنفذ شركة محطة ربط الانابيب اليونانية البلغارية انشاء خط الانبوب.

يذكر أن شركة بلغار غاز اتفقت على نقل مليار متر مكعب من الغاز الأذربيجاني ضمن مشروع شاه دنيز الثاني لمدة 25 سنة علما بان غاز أذربيجان الطبيعي سيوصل إلى أوروبا عبر خط الانبوب العابر للبحر الادرياتيكي تاب عام 2020م وستحصل محطة الربط اليونانية البلغارية منذ ذلك العام مليار متر مكعب من الغاز ليسدد غاز أذربيجان ربع حجم استهلاك بلغاريا.

وتقدر كلفة المحطة 220 مليون أورو وطوله 182 كم وطاقتها 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من اليونان إلى بلغاريا.