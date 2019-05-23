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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية الصيني والوفد المرافق له

    ٢٣.٠٥‎.٢٠١٩ [١٠:٤٠]

    باكو، 23 مايو / أيار، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية فان يين والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية الصيني والوفد المرافق له
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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية الصيني والوفد المرافق له الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية الصيني والوفد المرافق له الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية الصيني والوفد المرافق له الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية الصيني والوفد المرافق له