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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد البوندستاغ الألماني

    ٢٣.٠٥‎.٢٠١٩ [١١:٥‎١]

    باكو، 23 مايو / أيار، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وفد البوندستاغ الألماني.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد البوندستاغ الألماني
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