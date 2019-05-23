الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد البوندستاغ الألماني
AzerTAg.az
٢٣.٠٥.٢٠١٩ [١١:٥١]
باكو، 23 مايو / أيار، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وفد البوندستاغ الألماني.
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