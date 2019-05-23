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    أذرتاج تحصل على جائزة شريك إعلامي فخري لصحيفة China Daily

    ٢٣.٠٥‎.٢٠١٩ [١٤:٠٠]

    بكين، 23 مايو (أذرتاج).

    حصلت وكالة أذرتاج الأذربيجانية الرسمية للانباء على جائزة صحيفة China Daily الصينية اليومية الشهيرة.

    تم تسليم جائزة "الشريك الإعلامي الدولي الفخري -2019" الى أذرتاج على تعاونها الوثيق مع الصحيفة ونشاطها المكثف في التبادل الإعلامي بين البلدين ومشاركتها النشطة في المشاريع المنفذة من قبل الصحيفة.

    يجب الذكر ان عدد قراء China Daily بنسختها المطبوعة والإلكترونية يتجاوز 100 مليون. وهي احد الصحف المشهورة في المنطقة. وعدد نسخها المطبوعة إجماليا مليون نسخة.

    ان مذكرة التفاهم حول التعاون بين وكالة اذرتاج وصحيفة China Daily وقعت في لقاء جرى بين رئيس هيأة إدارة الوكالة أصلان أصلانوف ورئاسة الصحيفة اثناء زيارته الى بكين في يونيو للعام الماضي للمشاركة في القمة الإعلامية الأولى لمنظمة شنغهاي للتعاون.

    AZERTAG.AZ :أذرتاج تحصل على جائزة شريك إعلامي فخري لصحيفة China Daily
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