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    انتهاء مؤتمر الغاز الدولي العاشر في تركمانستان

    ٢٣.٠٥‎.٢٠١٩ [١٤:١٨]

    آوازا، 23 مايو (أذرتاج).

    انتهت أعمال مؤتمر الغاز الدولي العاشر الذي استضافته تركمانستان في منطقة أوازا السياحية. ناقش المشاركون في الاجتماع الأخير من المؤتمر المسائل المهمة المتعلقة بتطوير التعاون في مجال صناعة النفط والغاز.

    أفادت وكالة أذرتاج أن المتحدثين استعرضوا مسائل جذب الاستثمارات في صناعة النفط والغاز ومسائل العقود والمشاريع.

    إن المؤتمر ركز مناقشته على خط أنابيب الغاز "تابي" (تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند).

    حسب آراء الخبراء، يعتبر "تابي" مشروعا هادفا الى تحسين الوضع في أفغانستان الى جانب كونه فرصة جيدة لتنويع تصدير الغاز التركمانستاني.

    AZERTAG.AZ :انتهاء مؤتمر الغاز الدولي العاشر في تركمانستان
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