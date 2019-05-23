زيادة ملحوظة في التبادل التجاري بين أذربيجان وجورجيا

تبيليسي، 23 مايو (أذرتاج).

شهد التبادل التجاري بين أذربيجان وجورجيا زيادة ملحوظة خلال فترة يناير-أبريل لهذا العام. وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في هذه الفترة الى 362.1 مليون دولار أمريكي. تبوأت أذربيجان المركز الثالث بين الشركاء التجاريين للدولة المجاورة بهذا المؤشر.

أفاد مراسل أذرتاج ان تركيا في المركز الأول وروسيا في المركز الثاني بين الشركاء التجاريين الخارجيين لجورجيا.

حصة أذربيجان في مجمل التبادل التجاري لجورجيا 9.4 في المائة في هذه الأشهر الأربعة. استوردت أذربيجان خلال هذه الفترة من جورجيا بضائع بقيمة 126 مليون و337.8 ألف دولار. وهذا أكثر بنسبة 5 في المائة بالمقارنة السنوية.

أما جورجيا فاستوردت من أذربيجان خلال هذه الفترة بضائع بقيمة 235 مليون و802.2 ألف دولار ما يشكل زيادة بنسبة 2.6 في المائة بالمقارنة السنوية.

كان حجم التبادل التجاري الخارجي لجورجيا في العام الحالي بقيمة 3 مليارات و859.6 ألف دولار. وهذا زيادة بنسبة 2.3 في المائة بالمقارنة مع المؤشر السابق. قام البلد بتصدير منتجاتها بقيمة مليار و133. 4 ألف دولار بينما استوردت منتجات بقيمة مليارين و726.2 ألف دولار خلال هذه الفترة.