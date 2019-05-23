باكو، 23 مايو (أذرتاج). تنطلق غدا في باكو لأول مرة البطولة الأوروبية لجمباز الأيروبيك التي ستستمر حتى 26 مايو. سيتنافس اللاعبون واللاعبات منهم (منهن) الشباب (الشابات)، في فئات ثلاثي وزوج وجماعية وكذلك في الرقصات والستيب. يشارك في البطولة لاعبون من 22 بلدا.

AZERTAG.AZ : غدا تنطلق البطولة الأوروبية لجمباز الأيروبيك في باكو

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