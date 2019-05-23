الرباط، 23 مايو / أيام، (أذرتاج) نظمت السفارة الأذربيجانية في المغرب مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك لدار الأيتام الحاملة اسم الأميرة للا مريم في مدينة الرباط. أفادت وكالة أذرتاج أن السفير وموظفي السفارة تفقدوا الظروف المهيأة للأطفال المحرومين من رعاية الوالدين في دار الأيتام.

AZERTAG.AZ : السفارة الأذربيجانية في المغرب تنظم مأدبة إفطار في دار الأيتام بالرباط

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