وزير الدفاع الجورجي: سأرحب بوجود قاعدة عسكرية أمريكية في جورجيا

تبيليسي، 23 مايو (أذرتاج).

قال وزير الدفاع الجورجي ليوان ايزوريا في تصريحه الصحفي ان العلاقات بين جورجيا والولايات المتحدة الامركيية في المستوى الجيد. "نتعاون بشكل مثمر في المجال العسكري أيضا. لذا سأرحب بوجود قواعد عسكرية أمريكية في جورجيا في المستقبل"، حسبما أضاف الوزير الجورجي.

ورفض الوزير الرد على سؤال لصحفي عن التصريح الذي أدلت به الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي قالت فيه ان إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في ارض جورجيا غير مقبول.

أكد وزير الدفاع الجورجي ان بلاده تتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية في المجال العسكري مشيرا إلى أن الاتفاقية الإطارية المزمع توقيعها بين جورجيا والولايات المتحدة الأمريكية في نهاية هذا العام ستلعب دورا مهما في المزيد من تعميق التعاون العسكري.