    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    وزير الدفاع الجورجي: سأرحب بوجود قاعدة عسكرية أمريكية في جورجيا

    ٢٣.٠٥‎.٢٠١٩ [١٨:١٧]

    تبيليسي، 23 مايو (أذرتاج).

    قال وزير الدفاع الجورجي ليوان ايزوريا في تصريحه الصحفي ان العلاقات بين جورجيا والولايات المتحدة الامركيية في المستوى الجيد. "نتعاون بشكل مثمر في المجال العسكري أيضا. لذا سأرحب بوجود قواعد عسكرية أمريكية في جورجيا في المستقبل"، حسبما أضاف الوزير الجورجي.

    ورفض الوزير الرد على سؤال لصحفي عن التصريح الذي أدلت به الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي قالت فيه ان إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في ارض جورجيا غير مقبول.

    أكد وزير الدفاع الجورجي ان بلاده تتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية في المجال العسكري مشيرا إلى أن الاتفاقية الإطارية المزمع توقيعها بين جورجيا والولايات المتحدة الأمريكية في نهاية هذا العام ستلعب دورا مهما في المزيد من تعميق التعاون العسكري.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع الجورجي: سأرحب بوجود قاعدة عسكرية أمريكية في جورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٥‎.٢٠١٩ [١٤:١٨]
    انتهاء مؤتمر الغاز الدولي العاشر في تركمانستان
    ٢٢.٠٥‎.٢٠١٩ [١٤:٠٥‎]
    زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب اليونان
    ٢٢.٠٥‎.٢٠١٩ [١٢:٣٩]
    زلزال بقوة 5.6 درجات في خليج البنغال
    ٢٠.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:٣٢]
    العاهل السعودي يدعو لعقد قمتين طارئتين خليجية وعربية في مكة المكرمة
    وزير الدفاع الجورجي: سأرحب بوجود قاعدة عسكرية أمريكية في جورجيا