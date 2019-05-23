أذربيجان: التدريبات العسكرية تواصل بالطلقات الحية في الظروف الليلية

باكو، 23 مايو (أذرتاج).

أجريت اليوم مرحلة الطلقات الحية في الظروف الليلية في إطار التدريبات التكتيكية الواسعة النطاق للقوات المسلحة الأذربيجانية، التي بدأت في 20 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجيوش نفذت في هذه المرحلة أوامر بردع هجوم العدو ليلا والرد على العدو بضربات في الاتجاهات المختلفة وشن الجيش الأذربيجاني هجوما.

في نهاية المرحلة أشار وزير الدفاع الجنرال ذاكر حسنوف في لقائه مع العسكريين الى أهمية التدريبات مشيدا بمهنية ومهارات الجيوش ومستوى الاستعداد القتالي للجنود.

يشار الى ان التدريبات العسكرية التكتيكية القتالية الواسعة النطاق تجرى تحت قيادة وزير الدفاع الجنرال ذاكر حسنوف وبناء على الخطة التي صادق عليها الرئيس الأذربيجاني القائد الأعلى العام للقوات المسلحة إلهام علييف.

يجلب إلى التدريبات التي ستستمر حتى 24 مايو حوالي 10 آلاف عسكري و150 دبابة وغيرها من المركبات المدرعة ونحو 200 منظومة الصواريخ والمدفعية وراجمات الصواريخ والمدفعية و35 طائرة ومروحية قتالية.

في التدريبات القتالية التي تجرى في الأراضي الوعرة ليلا وفي الظروف الراديو إلكترونية المعقدة ستنفذ أوامر متعلقة بتنسيق العمليات بين التشكيلات المختلفة للجيش الأذربيجاني، كذلك إنزال المظلات وقوات الردع الخاصة في عمق دفاع العدو وتحسين قدرات الهيئات القيادية، الى جانب مسائل الحالة النفسية للعسكريين.