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    15 مليار دولار حجم استثمارات سوكار فـي مشاريعها بتركيا

    ٢٣.٠٥‎.٢٠١٩ [١٩:٢٣]

    باكو، 23 مايو / أيار، (أذرتاج)

    قامت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) بتوظيف 15 مليار دولار على الاستثمار في المشاريع بتركيا حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أن هذه الكلمات قالها المدير العام لمصفاة النفط "ستار" مسعود إلتر.

    قال إن سوكار ستواصل استثماراتها في تركيا. في المرحلة الأولية، سيصل حجم استثمارات الشركة في هذا البلد إلى 19.5 مليار دولار.

    يذكر أن سوكار تواصل عملها في تركيا باسم "SOCAR Turkey Enerji A.Ş" (STEAŞ) منذ مايو عام 2008. والمساهمان لـ"STEAŞ" هما شركتا سوكار -87 في المائة و"Goldman Sachs" - 13 في المائة.

    AZERTAG.AZ : 15 مليار دولار حجم استثمارات سوكار فـي مشاريعها بتركيا
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