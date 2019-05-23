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    رئيسة جورجيا ترحب باستئناف عملية ترسيم الحدود بين أذربيجان وجورجيا

    ٢٣.٠٥‎.٢٠١٩ [١٩:٣١]

    تبيليسي، 23 مايو (أذرتاج).

    أرحب باستئناف عملية ترسيم الحدود بين جورجيا وأذربيجان بعد توقف دام سنوات.

    أفاد مراسل اذرتاج من تبيليسي ان هذه الكلمات كتبتها رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي في صفحتها على فايسبوك.

    وذكرت الرئيسة الجورجية انها ناقشت هذه المسألة مع الرئيس إلهام علييف اثناء زيارتها الى أذربيجان.

    كما أعربت زورابشفيلي في كتابتها على فايسبوك عن ثقتها في ان الطرفين سيسترشدان بعلاقات حسن الجوار والشراكة الاستراتيجية المستمرة بين البلدين منذ زمن طويل وسيتم التوصل الى نتيجة وشيكة.

    AZERTAG.AZ :رئيسة جورجيا ترحب باستئناف عملية ترسيم الحدود بين أذربيجان وجورجيا
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