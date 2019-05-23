رئيس الوزراء الجورجي: ستحل مسألة الحدود الجورجية الأذربيجانية في روح علاقات الصداقة

تبيليسي، 23 مايو (أذرتاج).

أنا متأكد من حل كافة المسائل المتعلقة بالحدود بين جورجيا وأذربيجان بناء على روح الشراكة الاستراتيجية وعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين.

أفاد مراسل أذرتاج من تبيليسي أن هذه الكلمات قالها رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باختادزه في مؤتمر صحفي في 23 مايو.

أضاف رئيس الوزراء ان الطرفين قررا تأسيس لجان جديدة واستئناف العمل. لكن هذا أمر يطلب جهدا جاهدا ويجب ابداء التركيز الخاص على كل نقطة.