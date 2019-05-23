290 شركة في معرضي "كاسبيان اويل – غاز" و"كاسبيان باور"

باكو، 23 مايو (أذرتاج).

ستستضيف باكو عاصمة أذربيجان معرض "الخزر الدولي الـ26 للنفط والغاز" Caspian Oil and Gas ومعرض الخزر الدولي التاسع للطاقة والطاقة البديلة Caspian Power في مركز باكو للمعارض في الفترة ما بين 29 مايو و1 يونيو. ستشارك في المعرضين 290 شركة من 34 بلدا. إن 24 في المائة منها تشارك لأول مرة فيهما.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا قيل في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمناسبة هذين المعرضين.

الراعي الذهبي للمعرض شركة بي بي. والشريك الرئيسي لمعرض البترول والغاز شركة سوكار. اما الراعي الفضي للمعرض هو شركة البترول التركية، والرعاة البرونزية : شركات “Azeri MI Drilling Fluids”, “AZFEN”, “Baku Steel Company”, “BOS SHELF”, “Caspian Drilling Company”, “Сaspian Marine Services”, “Global Energy Azerbaijan”, “SOCAR Polymer”, “Tekfen Construction”.

من المتوقع ان تشارك في المعرض شركات تمثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا ودول رابطة الدول المستقلة وتركيا وغيرها من البلدان.

ستشارك في معرض الخزر الدولي التاسع للطاقة والطاقة البديلة Caspian Power شركات رئيسية لاذربيجان وبيلاروس وروسيا وتركيا وغيرها.