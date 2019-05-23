    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يحضر مائدة الإفطار

    ٢٣.٠٥‎.٢٠١٩ [٢٠:٤٠]

    باكو، 23 مايو، أذرتاج

    أقام رئيس إدارة مسلمي القوقاز شيخ الإسلام الله شكر باشازاده في 23 مايو اليوم بمقره مائدة إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حضر مأدبة الإفطار.

    افتتحت مراسم الإفطار بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم وقراءة دعاء رمضان.

    ألقى رئيس إدارة مسلمي القوقاز شيخ الإسلام الله شكر باشازاده كلمة في المراسم أعرب فيها عن امتنانه العميق للرئيس إلهام علييف على قبول دعوته لمائدة الإفطار المقام بمناسبة شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن الكريم.

    كما ألقى رئيس أبرشية باكو والبلاد المطلة على بحر قزوين للكنيسة الأرثوذكسية الروسية آلكساندر، ورئيس الجماعة اليهودية الجبلية بالبلاد ميليخ يفدايف وأسقف الكنيسة الكاثوليكية في أذربيجان كلمات.

    وخطب رئيس الدولة في المراسم.

    ثم تناول الحاضرون طعام الإفطار.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يحضر مائدة الإفطار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٣.٠٥‎.٢٠١٩ [١١:٥‎١]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد البوندستاغ الألماني – إضافة
    ٢٣.٠٥‎.٢٠١٩ [١٠:٤٠]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية الصيني والوفد المرافق له – إضافة
    ٢٢.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:٤٩]
    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح الحديقة أمام مسجد طازه بير والحديقة المركزية على طول شارع فضولي
    ٢١.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:٢٩]
    النائبة الأولى للرئيس زارت قصبة كوردخاني
    الرئيس إلهام علييف يحضر مائدة الإفطار الرئيس إلهام علييف يحضر مائدة الإفطار الرئيس إلهام علييف يحضر مائدة الإفطار الرئيس إلهام علييف يحضر مائدة الإفطار الرئيس إلهام علييف يحضر مائدة الإفطار الرئيس إلهام علييف يحضر مائدة الإفطار الرئيس إلهام علييف يحضر مائدة الإفطار الرئيس إلهام علييف يحضر مائدة الإفطار الرئيس إلهام علييف يحضر مائدة الإفطار الرئيس إلهام علييف يحضر مائدة الإفطار الرئيس إلهام علييف يحضر مائدة الإفطار الرئيس إلهام علييف يحضر مائدة الإفطار الرئيس إلهام علييف يحضر مائدة الإفطار