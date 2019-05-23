الرئيس إلهام علييف يحضر مائدة الإفطار

باكو، 23 مايو، أذرتاج

أقام رئيس إدارة مسلمي القوقاز شيخ الإسلام الله شكر باشازاده في 23 مايو اليوم بمقره مائدة إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك.

أفادت أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حضر مأدبة الإفطار.

افتتحت مراسم الإفطار بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم وقراءة دعاء رمضان.

ألقى رئيس إدارة مسلمي القوقاز شيخ الإسلام الله شكر باشازاده كلمة في المراسم أعرب فيها عن امتنانه العميق للرئيس إلهام علييف على قبول دعوته لمائدة الإفطار المقام بمناسبة شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن الكريم.

كما ألقى رئيس أبرشية باكو والبلاد المطلة على بحر قزوين للكنيسة الأرثوذكسية الروسية آلكساندر، ورئيس الجماعة اليهودية الجبلية بالبلاد ميليخ يفدايف وأسقف الكنيسة الكاثوليكية في أذربيجان كلمات.

وخطب رئيس الدولة في المراسم.

ثم تناول الحاضرون طعام الإفطار.