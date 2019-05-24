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    انخفاض سعر برميل النفط "أذري لايت"

    ٢٤.٠٥‎.٢٠١٩ [١١:١٧]

    باكو، 24 مايو / أيار، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 70.90 دولار بعد انخفاضه 3.30 دولار.

    وبلغ سعر برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 19.15 دولار في شهر ديسمبر لعام 2001 وتم بيعه بقيمة 149.66 دولار في يوليو لعام 2008.

    AZERTAG.AZ :انخفاض سعر برميل النفط "أذري لايت"
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