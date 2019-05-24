الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير العمل والضمان الاجتماعي الروسي
AzerTAg.az
٢٤.٠٥.٢٠١٩ [١١:٥٠]
باكو، 24 مايو / أيار، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير العمل والضمان الاجتماعي الروسي مكسيم توبيلين.
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