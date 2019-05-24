باكو، 24 مايو / أيار، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير العمل والضمان الاجتماعي الروسي مكسيم توبيلين.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير العمل والضمان الاجتماعي الروسي

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