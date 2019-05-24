لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال العام الجاري

باكو، 23 مايو / أيار، (أذرتاج)

قالت لجنة الجمارك إنها حولت خلال أشهر يناير - أبريل من العام الحالي إلى ميزانية الدولة مليار و391 مليون و858 ألف مانات.

وجاء في بيان اللجنة أن الأموال المحولة إلى الميزانية موزعة على رسوم الجمارك البالغة 314 مليون و800 ألف مانات وضريبة القيمة المضافة على الواردات 967 مليون و778 الف مانات وضريبة الاستهلاك 96 مليونا و63 الف مانات وضريبة الطريق 13 مليونا و216 مانات.