وزير الخارجية الصيني يصل إلى جورجيا لأول مرة

تبليسي، 24 مايو / أيار، (أذرتاج)

غادر وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي والوفد المرافق له باكو إلى العاصمة الجورجية مدينة تبليسي في 23 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوزير الصيني سيلتقي رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي ورئيس الوزراء ماموكا باختادزه ونظيره الجورجي ديفيد زالكالياني على هامش زيارته إلى هذا البلد.

وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية الجورجية، خلال اللقاءات الثنائية سيناقش التعاون بين كلا البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والإنسانية والتجارية وغيرها.

كما سيتطرق الجانبان الى تطوير التعاون في إطار المبادرة الدولية "حزام واحد وطريق واحد".

قال السفير الجورجي في الصين آرسيل كالانديا في مقابلة مع الصحفيين إن الصين واحدة من أهم شركاء جورجيا التجاريين. تتطور العلاقات الثنائية بوتيرة كبيرة.

أعرب نائب الوزير عن أمله في أن تسهم الزيارة الأولى التي يقوم بها وزير الخارجية الصيني إلى تبليسي في إعطاء دفعة لتنمية العلاقات الثنائية.