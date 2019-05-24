اللاعبان الأرمينيان: باكو مدينة جميلة وسكانها طيبون ومحبو الحياة

باكو، 24 مايو (أذرتاج).

يمثل اللاعبان الأرمينيان قارسيوان جاناسيان ودوخيك جاناسيان روسيا في البطولة الأوروبية الحادية عشرة لجمباز الايروبيك التي انطلقت في ملعب الجمباز الوطني في باكو في 24 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج ان اللاعب الأرميني مع اخته المشاركان في البطولة قالا انهما لم يتعرضا لاي ضغط في أذربيجان.

واكد قارسيوان جاناسيان انهما في امان كامل في باكو مشيرا الى ان كل شيء جيد وآمن. باكو مدينة جميلة وسكانها طيبون ومحبو الحياة.

وقالت دوخيك جاناسيان ان البطولة نظمت على مستوى رفيع مشيدة بالظروف المهيأة للمنافسات والظروف الأمنية العالية هنا. وأضافت ان القاعات الرياضية جيدة مشيرة الى ان السكان المحليين طيبون ومستعدون للمساعدة عندما نريد.

يذكر ان حوالي 400 لاعب من 22 بلدا يشاركون في البطولة التي ستستمر لمدة 3 أيام.