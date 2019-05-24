تصدير 3.7 مليار دولار من النفط الخام من البلاد خلال هذا العام
AzerTAg.az
٢٤.٠٥.٢٠١٩ [١٧:٥٧]
باكو، 24 مايو / أيار، (أذرتاج)
وفقا لمعلومات سوكار وشركة أذربيجان الدولية للتشغيل، صدرت أذربيجان 8 ملايين و177 ألف طن من النفط الخام خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن تكلفة تصدير النفط في ثلاثة أشهر بلغت 3 مليارات و694 مليون و675 ألف دولار أمريكي.
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