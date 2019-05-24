باكو، 24 مايو / أيار، (أذرتاج) وفقا لمعلومات سوكار وشركة أذربيجان الدولية للتشغيل، صدرت أذربيجان 3 مليارات و467.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير – مارس بلغت 623 مليون و920 الف دولار أمريكي.

AZERTAG.AZ : أذربيجان تصدر 3.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول

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