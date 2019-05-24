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    أذربيجان تصدر 3.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول

    ٢٤.٠٥‎.٢٠١٩ [١٨:٠٠]

    باكو، 24 مايو / أيار، (أذرتاج)

    وفقا لمعلومات سوكار وشركة أذربيجان الدولية للتشغيل، صدرت أذربيجان 3 مليارات و467.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير – مارس بلغت 623 مليون و920 الف دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر 3.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول
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