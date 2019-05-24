مد طريق بري جديد الى خيناليق

باكو، 24 مايو (أذرتاج).

بدأت اعمال تعبيد الطريق البري في اتجاه قرى آلبان و كوركون وسوساي بعد انعطافه من الكلومتر التاسع للطريق البري الواصل بين قوبا وقوسار. طول الطريق البري الواصل بين سوساي وخيناليق 24 كم.

يشار الى ان قرية خيناليق تقع على ارتفاع 2350 كم من سطح البحر شمال أذربيجان.