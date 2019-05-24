انتهاء التدريبات العسكرية التكتيكية الواسعة النطاق للجيش الأذربيجاني

باكو، 24 مايو (أذرتاج).

انتهت اليوم التدريبات العسكرية التكتيكية التي بدأها الجيش الأذربيجاني مع تشكيلاته المختلفة ووحداتها العسكرية في 20 مايو تحت قيادة وزير الدفاع الجنرال ذاكر حسنوف وبناء على الخطة التي صادق عليها الرئيس الأذربيجاني القائد الأعلى العام للقوات المسلحة إلهام علييف.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الهدف الرئيسي للتدريبات كان ردع الهجوم ليلا والرد على العدو بضربات في الاتجاهات المختلفة وشن الجيش الأذربيجاني هجوما.

شاركت في التدريبات حوالي 10 آلاف عسكري و150 دبابة وغيرها من المركبات المدرعة ونحو 200 منظومة الصواريخ والمدفعية وراجمات الصواريخ والمدفعية و35 طائرة ومروحية قتالية.

أجريت الأوامر القتالية في التدريبات القتالية في الأراضي الوعرة ليلا وفي الظروف الراديو إلكترونية المعقدة لتنسيق العمليات بين التشكيلات المختلفة للجيش الأذربيجاني، كذلك إنزال المظلات وقوات الردع الخاصة في عمق دفاع العدو وتحسين قدرات الهيئات القيادية، الى جانب مسائل الحالة النفسية للعسكريين.