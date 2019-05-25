القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 20 مرة

باكو، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 20 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية أيقيوفيت والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية والمرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى قايماقلي وأشاغي أسقيبارا وبالا جعفرلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية والمرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية جيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى طاغي بكلي وشيخلار ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية هوراديز بمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزقار المحتلة بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.