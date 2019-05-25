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    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 70.95 دولار

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠١٩ [١٢:٣٣]

    باكو، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني قليلا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 70.95 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.05 دولارا.

    يذكر انه بلغ سعر برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 19.15 دولار في شهر ديسمبر لعام 2001 وتم بيعه بقيمة 149.66 دولار في يوليو لعام 2008.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 70.95 دولار
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