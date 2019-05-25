زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب محافظة تشيبا اليابانية

طوكيو، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم في الساعة المحلية 15:20 محافظة تشيبا اليابانية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 40 كيلومترا وكان مركز الزلزال على منطقة نامبو في محافظة تشيبا.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. لا يتم الإعلان عن تهديد تسونامي.