السياح يفضلون استئجار الخيم لقضاء وقتهم على أحضان الطبيعة
AzerTAg.az
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٧:٥٤]
قوبا، 25 مايو (أذرتاج).
يلاحظ إقبال كثيف على ممارسة هواية التخييم بالبراري وفي المناطق السياحية الشمالية في السنوات الأخيرة.
يفضل بعض السياح على الإقامة والمبيت في الخيام المستأجرة وهذا يتطلب منهم أموال اقل مما يصرف للإقامة في الفنادق أو البيوت.
يجب على السياح تحديد موقع التخييم بعيدا عن مناطق تعيش فيها الحيوانات المفترسة منها الدب.
تلعب سعة الخيمة ومكان نصبها دورا مهما في تحديد السعر.
يفضل السياح استئجار الخيم ونصبها في منتجع قاجراش لقوبا ومنتجع نابران لخاجماز في سهري يوليو وأغسطس.
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