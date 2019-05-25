الكشف عن حجم وقيمة بعض المنتجات النفطية المصدرة من البلاد

باكو، 25 مايو / أيار، (أذرتاج)

تم تصدير 57 ألفا و511 طن من الكيروسين بقيمة 34 مليونا و903 ألف دولار أمريكي للمحركات النفاثة والاغراض الأخرى من أذربيجان خلال الربع الأول.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن البلد صدر 141 ألف طن من البتروكيمياويات بقيمة 65 مليونا و109 ألف دولار و20 ألفا و453 طن من الغاز المسال بقيمة 3 ملايين و974 ألف دولار و46 ألف و407 طن من فحم الكوك النفطي بقيمة 4 ملايين و562 ألف دولار و26 ألف و782 طن من البولي إيثيلين بقيمة 22 مليونا و395 ألف دولار خلال الربع الأول.