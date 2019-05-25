أرسنال يريد التخلي عن هنريخ مخيتاريان في الصيف

باكو، 25 مايو (أذرتاج).

منذ بدء لعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016 لا يستطيع هنريخ مخيتاريان مجاراة طريقة اللعب الجيدة. ان لاعب خط الوسط الأرميني الأصل الذي انتقل من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد قبل 3 سنوات بيع إلى أرسنال في العام الماضي بعد عدم تحقيق الآمال المعقودة عليه فيه.

أفادت أّذرتاج ان هذه الكلمات جاءت في مقال نشر في موقع football-news24.com.

يقال في المقال استنادا على خبر نشرة "زي صان" الإنجليزية ان مخيتاريان لم يستطع تحقيق الآمال المعقودة عليه منذ يناير عام 2018 في أرسنال. لذا يستعد نادي "أرسنال" التخلص عن مخيتاريان خلال سوق الانتقالات الصيفية. إذا اتفق اللاعب ترك النادي فان النادي مستعد لبيعه.

يجب الذكر ان تقريرا كانت قد بثته رياضة الجزيرة عام 2016 ان مدربين في مانشستر يونايتد كانوا قد حذروا المدير الفني السابق لويس فان غال من التعاقد مع الأرميني هنريك مخيتاريان لأن بنيته الجسدية ضعيفة، ولا تتناسب مع اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

غير أن مدرب "الشياطين الحمر" الجديد جوزيه مورينيو كان قد أصر على التعاقد مع لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند السابق مقابل 32 مليون دولار.

ولكن سرعان ما اتضح صواب رأي هؤلاء المدربين، ولم يستطع مختاريان (27 عاما) مجاراة طريقة اللعب القاسية في بريميرليغ.

وعانى اللاعب الأرميني في الشوط الوحيد الذي لعبه بالدوري أمام مانشستر سيتي، وتم تحميله مسؤولية هدف سجله كيفن دي بروين في لقاء "ديربي مانشستر" والذي انتهى بفوز "السيتيزين" 2-1، حسبما ورد في تقرير رياضة الجزيرة.