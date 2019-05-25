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    مجتمع


    ثلث سكان العالم مصابون بمرض السل

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠١٩ [١٨:٥‎٠]

    باكو، 25 مايو (أذرتاج).

    يعاني ثلث سكان المعمورة، أي أكثر من ملياري شخص من مرض السل الكامن. يصاب اكثر من 3 ملايين إنسان بعدوى السل كل يوم ويتوفى 8 آلاف مريض كل يوم.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها البروفيسور في جامعة آجي بادام التركية تانيل كوجاكوز في خطاب ألقاه في مؤتمر في موضوع "تشخيص امراض السل ومستجدات علاجها" في مستشفى جامعة الطب الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :ثلث سكان العالم مصابون بمرض السل
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