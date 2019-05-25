مايكل أوين يشارك في فعاليات مهرجان مشجعين بكورنيش باكو

باكو، 25 مايو، أذرتاج

قال مايكل أوين إنني سبق لي أن زرت باكو وكنت في تشكيلة المنتخب الإنكليزي ولعبت ضد أذربيجان هنا وسجلت هدفا أيضا وأشاهد باكو متطورة أكثر من تلك الآونة وازدادت جمالا وحداثة.

أفادت أذرتاج عن أوين المهاجم السابق للمنتخب الإنكليزي قوله لصحفيين على هامش مشاركته في فعاليات مهرجان المشجعين المنظمة في كورنيش باكو 25 مايو اليوم وذلك ضمن الفعاليات المتسلسلة المنفذة بشأن نهائي دوري أوروبا لكرة القدم في باكو إن النهائي هو الإنكليزي ويزور عدد كبير من المشجعين الإنكليز إلى باكو لمشاهدة المباراة في الملعب والناديان متساويا القوة والتنبؤ بنتيجة صعب جدا ولكني أظن أن تشيلسي سيفوز.