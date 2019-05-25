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    مهرجان مشجعي نهائي دوري أوروبا في كورنيش باكو

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠١٩ [٢١:٠٢]

    باكو، 25 مايو، أذرتاج

    أقيم في 25 مايو اليوم في كورنيش باكو بالمتنزه الوطني مهرجان مشجعي نهائي دوري أوروبا لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المهرجان الذي عرض كأس دوري أوروبا لكرة القدم شارك في فعالياته رئيس لجنة تنظيم مباراة النهائي يعقوب ايوبوف والمهاجم السابق للمنتخب الإنكليزي مايكل أوين وحارس المنتخب الإيطالي فرانتشيسكو تولدو ورئيس الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم رونق عبد الله يف ونائبه الأول رؤوف علييف ونائبه ائلشاد نصيروف وأعضاء اللجنة التنفيذية ومسؤولون آخرون.

    واقبل على المهرجان مواطنون وضيوف العاصمة إقبالا واسعا والتقطوا صورا تذكارية مع كأس الدوري والضيوف المرموقين.

    يذكر أن نهائي دوري أوروبا لكرة القدم ينظم في ملعب باكو الأولمبي 29 مايو الجاري بين ناديي أرسنال وتشيلسي الإنكليزيين وموعد المباراة الساعة 23.00 حسب توقيت باكو.

    AZERTAG.AZ :مهرجان مشجعي نهائي دوري أوروبا في كورنيش باكو
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