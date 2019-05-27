الرئيس إلهام علييف يزور النصب التذكاري على شرف جمهورية أذربيجان الشعبية

باكو، 28 مايو / أيام، (أذرتاج)

زار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الثامن والعشرين من مايو اليوم النصب التذكاري الذي أقيم على شرف جمهورية أذربيجان الشعبية في شارع استقلاليات بالعاصمة باكو بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية العيد الوطني .

أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف حول النصب التذكاري.

وضع رئيس الدولة إكليلا من الزهور أمام النصب.

ثم عزف النشيد الوطني لأذربيجان.