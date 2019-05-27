باكو، 27 مايو / أيار (أذرتاج) أقيمت اليوم السابع والعشرين من مايو / أيار في قصر "بوطا" مأدبة رسمية بمناسبة العيد الوطني لأذربيجان يوم الجمهورية. وشارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا فيها.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يشارك في مأدبة رسمية بمناسبة يوم الجمهورية

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده