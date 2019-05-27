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    الرئيس إلهام علييف يشارك في مأدبة رسمية بمناسبة يوم الجمهورية

    ٢٧.٠٥‎.٢٠١٩ [١٣:١٣]

    باكو، 27 مايو / أيار (أذرتاج)

    أقيمت اليوم السابع والعشرين من مايو / أيار في قصر "بوطا" مأدبة رسمية بمناسبة العيد الوطني لأذربيجان يوم الجمهورية.

    وشارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا فيها.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في مأدبة رسمية بمناسبة يوم الجمهورية
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