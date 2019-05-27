الرئيس إلهام علييف يشارك في مأدبة رسمية بمناسبة يوم الجمهورية
AzerTAg.az
٢٧.٠٥.٢٠١٩ [١٣:١٣]
باكو، 27 مايو / أيار (أذرتاج)
أقيمت اليوم السابع والعشرين من مايو / أيار في قصر "بوطا" مأدبة رسمية بمناسبة العيد الوطني لأذربيجان يوم الجمهورية.
وشارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا فيها.
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