    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يتسلم برقيات تهنئة من قادة الدول بمناسبة يوم الجمهورية

    ٢٧.٠٥‎.٢٠١٩ [١٧:١٢]

    باكو، 27 مايو / أيار، (أذرتاج)

    يستمر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في تلقي برقيات تهنئة بمناسبة 28 مايو يوم الجمهورية من كل من الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون فلاديمير نوروف وملك إسبانيا فيليبي السادس والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان ورئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية محمد عبد الحميد والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتسلم برقيات تهنئة من قادة الدول بمناسبة يوم الجمهورية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٥‎.٢٠١٩ [٢٢:٠٧]
    الرئيس علييف: تأسيس جمهورية أذربيجان الشعبية كان حدثا تاريخيا عظيما
    ٢٧.٠٥‎.٢٠١٩ [٢١:١٥‎]
    الرئيس: حقائق أذربيجان تدل اليوم على تطور البلد بعزم وسرعة
    ٢٧.٠٥‎.٢٠١٩ [١٧:٥‎٨]
    وزير الخارجية الجورجي يؤكد على ضرورة التجنب من التعليق عن "كيشيكجي داغ" قبل انتهاء عمل اللجنة
    ٢٧.٠٥‎.٢٠١٩ [١٥‎:٢٢]
    نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يرد على نظيره الجورجي