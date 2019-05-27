باكو، 27 مايو / أيار، (أذرتاج) يستمر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في تلقي برقيات تهنئة بمناسبة 28 مايو يوم الجمهورية من كل من الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون فلاديمير نوروف وملك إسبانيا فيليبي السادس والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان ورئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية محمد عبد الحميد والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتسلم برقيات تهنئة من قادة الدول بمناسبة يوم الجمهورية

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