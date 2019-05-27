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    سياسة


    وزير الخارجية الجورجي يؤكد على ضرورة التجنب من التعليق عن "كيشيكجي داغ" قبل انتهاء عمل اللجنة

    ٢٧.٠٥‎.٢٠١٩ [١٧:٥‎٨]

    تبيليسي، 27 مايو (أذرتاج).

    "بشأن مجمع معابد "كيشيكجي داغ" (داود قاريجي) أعلنا بشكل قاطع ضرورة التجنب من إدلاء أحد بتصريحات والتعليق الخاطئ على المسألة قبل انتهاء عمل اللجنة المعنية بترسيم الحدود".

    أفاد مراسل أذرتاج من تبيليسي أن هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الجورجي داود زالكالياني.

    قال الوزير: "استئناف عمل اللجنة أمر ضروري جدا. منذ مدة طويلة ولم تعمل هذه اللجنة. لكن اللجنة استأنفت عملها وعقدت أول لقائها. والآن نتهيأ لبدء الجولة الثانية من المحادثات. وأهمية اللجنة وهدفها هو الرد الفوري والموضوعي على الأحداث الجارية في تلك المنطقة. وبقرار اللجنة بالذات توقفت الأعمال الجارية حول مجمع المعابد.

    طرحنا مسألة حازمة وملموسة. يجب ألا يشرح أحد هذه المسألة وألا يحاول التأثير على الأعمال قبل انتهاء عمل اللجنة"، حسبما قال وزير الخارجية الجورجي.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الجورجي يؤكد على ضرورة التجنب من التعليق عن "كيشيكجي داغ" قبل انتهاء عمل اللجنة
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