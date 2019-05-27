الرئيس: حقائق أذربيجان تدل اليوم على تطور البلد بعزم وسرعة

باكو، 27 مايو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن الحرب الإعلامية تمارس اليوم في العالم وكل مواطن يرى ذلك علانية. أذربيجان بلد مستهدَف طوال السنين من قبل الحرب الإعلامية حيث أن معلومات ملفقة وكاذبة وموضوعة ووهمية حول البلد تنتشر انتشارا واسعا. ويجب علينا أن نرد على ذلك ردا كافيا ونبلغ حقائقنا العالم.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها اليوم في المأدبة الرسمية المنظمة بقصر "بوطا" بمناسبة العيد الوطني لأذربيجان يوم الجمهورية إن معظم هجمات شنت علينا تقف وراءها الجاليات الأرمينية ومجموعات عدة محلية تطلق عليها نفسها معارضة تتحالف معها وهدفها تسويه أذربيجان ونشر معلومات محرفة وكاذبة حول أذربيجان. هذا نوع من الحرب الإعلامية وندمر كل هذه الأكاذيب والافتراءات بسياستنا وينبغي لنا فعل ذلك. لأن حقائق أذربيجان اليوم تدل على تطور البلد بعزم وسرعة.